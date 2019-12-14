Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da, sezonunun açılmasıyla birlikte tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da, sezonunun açılmasıyla birlikte tatilci yoğunluğu yaşanıyor.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da, sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatillerini kayak yaparak geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'ya gelen tatilciler keyifli anlar yaşadılar. Ailesiyle birlikte Beypazarı'ndan hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gelen Adem Çelik, "Kayak sezonu açıldı. Hava güzel. Kar güzel. Kartalkaya güzel. Şuanda 2 pist açık. Her yıl geliyoruz. Kaymak güzel" dedi. - BOLU

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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