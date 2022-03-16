"Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir" - Son Dakika
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"Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir"

16.03.2022 14:00

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun kar yağışının sürmesi halinde nisana uzayabileceği bildirildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun kar yağışının sürmesi halinde nisana uzayabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında kar kalınlığı en fazla 260 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Kartalkaya'daki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, sezonun en güzel dönemlerini yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten güneş, kar, hava muhteşem. Yoğun ilgi var. Bu şekilde giderse kayak sezonunu nisana uzatabiliriz." dedi.

Avcı, kayak merkezinde 3 metreye yakın kar olduğunu belirterek, "Tüm pistler açık. Kar çok olduğu için zevkli ve her yer pist. Ciddi kar yağışı oldu. Kardan dolayı sıkıntımız olmadı. Sezonu iyi geçirdik. İnşallah önümüzdeki senelerde de böyle kar olur. Güzel sezonlar geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir
Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir
Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir
Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir

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Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: 'Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir' Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı... Avcı: 'Kartalkaya'da sezon Nisan ayına uzayabilir' KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir' - Son Dakika


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