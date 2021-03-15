Kartalkaya'da kayak sezonu nisanda da devam edecek - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, kar kalınlığının istenilen seviyede olması nedeniyle yaklaşık 1 ay uzatıldı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı kayak merkezindeki yaklaşık 2 bin yataklı 5 otel, alınan önlemlerle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Tatil için Kartalkaya'yı tercih edenler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Martın sonlarına doğru sezonu kapatmayı planlayan oteller, tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi ve kar kalınlığının istenilen seviyede olması nedeniyle nisanda da faaliyete devam edecek.

"Yerli ve yabancı tatilcileri bekliyoruz"

Grand Kartal Otel Üst Yöneticisi Emine Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerdeki karın çok güzel olduğunu, ocak ve şubattaki kar kalitesinin devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'la ilgili tüm önlemleri aldıklarını belirten Ergül, "Ne müşterilerimizden ne de personelimizden hiçbir sıkıntı, şikayet yaşanmadan sezonu sürdürüyoruz." dedi.

Ergül, bölgede yeni bir kar yağışı beklendiğini anlatarak, "Bununla pistlerde kar kalınlığı ve kar kalitesi daha da yükselecek. Yerli ve yabancı tatilcileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.