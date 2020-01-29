Kartalkaya'da kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı - Son Dakika
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Kartalkaya'da kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan tatilciyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.

Kartalkaya'da kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan tatilciyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.

Kayak merkezinde snowboard yaparken kaybolan tatilcinin cep telefonuyla yardım talebinde bulunduğu JAK timi çalışma başlattı.

Küçükçayır mevkisinde kaybolduğu belirlenen tatilcinin bulunması için 6 JAK personeli, 2 kar motoru ve 1 UTV aracı ile bölgeye hareket etti.

Kar kalınlığının 170 santimetre olduğu ormanlık alanda yapılan arama çalışması sonucu vakit kaybedilmeden tatilciye ulaşıldı.

Ekiplerin çay içirdiği tatilci, daha sonra kar aracına bindirilerek konakladığı otele götürüldü.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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