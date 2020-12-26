Kartalkaya'da kısıtlama nedeniyle pistler boş kaldı, kayak için gelenler geri döndü - Son Dakika

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pistler kapatıldı. Tatilciler, kayak yapmanın yasak olduğunu öğrenince otelden ayrıldı.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı. Ancak dün kayak için otele giriş yapan tatilcilere, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kayak yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sabah saatlerinde Kartalkaya'ya gelen jandarma ekipleri, otel yetkililerini kayak yapmanın yasak olduğu konusunda uyardı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistler boş kaldı. Pistlerde bulunan teleski ve telesiyejler de boş şekilde çalıştı. Kayak tatili için dün gece otele giriş yapan tatilciler, bugün yasakla birlikte kayak yapamayınca tepki gösterdi. Kısıtlamanın kayak merkezlerindeki pistleri kapsamadığını sanan tatilciler ve otelciler arasında tartışma yaşandı. Bazı tatilciler, kayak yasak olduğu için otel rezervasyonlarını iptal ederek geri döndü. Otel işletmecileri de kayak yasağının son anda kendilerine bildirildiğini ve bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.Kartalkaya'da 2 oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı, "Dün akşam üzeri böyle bir genelgenin olduğunu, kayak pistlerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının içinde sayılarak yasak olduğunu son dakikada öğrendik. Önceden, 'yabancı kayabilir' ama 'yerli kayamaz' denildi. Sonra tekrar bir telefon geldi. 'Yabancılar da kaymayacak' denildi. Biz de ciddi anlamda zor durumda kaldık. Yasaklara uymak bizim de hassasiyetimizdir. Bugün pistleri açmadık. Yarın açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Kış otelleri müşterisi hafta sonu oluyor. Hafta içi insanların işi olduğu için kimse gelmiyor. Pistler de bizim tahsisli alanımız olduğu için karlamayla açtık sezonu ve misafirlerimiz de buna göre rezervasyon yaparak geldi. Sabah kayak yapacakları sırada yasak var çıkamazsınız dediğimizde tepki aldık. Bunun çözüleceğine inanıyorum. Burada ciddi bir istihdam var. İstihdamın dışında yurtdışından gelen misafirler var" dedi.