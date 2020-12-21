Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL - Son Dakika

Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL

21.12.2020 07:39
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL, System.String[]

BOLU Kartalkaya'da bir otele ait 'luxury chalet' adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama bedeli 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

BOLU Kartalkaya'da bir otele ait 'luxury chalet' adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama bedeli 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Dağ evlerinde, yıl başı döneminde en az 4 gece konaklama yapılabiliyor. Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, "Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor.

YILBAŞINDA GECELİĞİ 80 BİN TL 25 Aralık'ta sezonun açılacağı Kartalkaya'daki 5 otelden biri, bünyesinde bulundurduğu 2 adet dağ evi ile zengin müşterilerine hizmet veriyor. Her türlü konforun sağlandığı bu dağ evleri Türkiye'nin en zenginlerini konuk ediyor. Luxury Chalet adı verilen dağ evlerinde yılbaşı gecesi konaklama ücretleri 80 bin lirayı buluyor. Ayrıca yılbaşı gecesi en az 4 gece konaklama şartı bulunan dağ evleri, şimdiden rezervasyonlar alıyor. Geçen yıl neredeyse hiç boş kalmayan dağ evlerine şimdiden ilginin çok olduğu öğrenildi. REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN ALINDI, BELLİ TARİHLERDE DOLU Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Yusuf Avcı, pandemi döneminde dağ evlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Luxury Chalet dediğimiz villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. Tabi kısıtlı sayıda olduğu için şu anda çoğu belli tarihlerde doldu. Oradaki konsepte göre biz fiyatı ayarlıyoruz. Çok farklı bir konsepti var. Hem konfor olsun, hem de yiyecek, içecek anlamında olsun hem de 7 gün 24 saat hizmet var. Özel pisti var. Özel saunası, özel jakuzisi var. Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı. Yılbaşı 80 bin TL dolayında gecelik. Yılbaşından sonra ucuzlama olacak. Yüzde 20, yüzde 25 düşecek. Ama Avrupa'ya baktığımızda fiyat düşük kalıyor emin olun. Biz tabi burada çok önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye'den böyle bir talep var ancak inşallah ileride daha da çoğaltırız. Özellikle yurtdışına gitmeyip de böyle yerleri tercih edilmesi için böyle bir yer yaptık. Bu da çok ilgi gördü. Bundan da memnunuz." dedi. AVRUPALI MÜŞTERİYE GÖRE FİYAT ÇOK AŞAĞIDA KALIYOR Yusuf Avcı, dağ evlerinin Türkiye ve Bolu açısından çok iyi bir marka değeri olduğunu anlatarak, "Kur oranına baktığımızda Avrupalı müşteriye göre fiyat çok aşağıda kalıyor. Günlük 10 bin dolar bile yapmıyor. Bu dağ evleri Kartalkaya'ya ayrı bir prestij katıyor. O segment de misafirlerin gelmesi, bölgenin tanıtımı için önemli. Sadece Türkiye'de değil yurtdışında da çok önemli ilgi görüyor. Yurtdışından gelen o segmentteki misafirler ciddi anlamda hem Bolu için, hem Türkiye için hem de döviz girdisi için önemli. Hem ekonomik hem de marka değeri açısından ciddi bir PR yapıyoruz. Bizim temel etkenimiz de bu. Bunun Türkiye için Bolumuz için çok önemli bir değeri var. Marka değeri yaratıyor." diye konuştu. YILBAŞINDA CİDDİ İLGİ GÖRECEK

Avcı, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Yılbaşında ciddi ilgi görecek. Yılbaşında yasaklar 4 gün olduğu için 4 günlük bu evleri vereceğiz. Özellikle tercih 4 gün. İnsanlar şehirde sıkıldı. Burada temiz hava, bol oksijen ve istediği hizmeti alabilecek. Pandemi süreciyle alakalı da misafirlerimizi sağlık konusunda en üst seviyede personelle 7 gün 24 saat koruyacağız. Bunu her türlü teknolojik ve dijital argümanlarla bir şekilde yapacağız. Önlemlerimizi aldık." dedi.

FOTOĞAFLI


Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL
Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL

Kartalkaya, Yılbaşı, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyona uğrayan korona kabusu devam ediyor! İngiltere'den İstanbul'a gelen yolcular karantinaya alındı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti
Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu         
05:49
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu         
00:21
Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı         
23:44
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün         
20:31
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 07:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartalkaya'da lüks dağ evlerinde gecelik konaklama 80 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei