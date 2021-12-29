KARTALKAYA'DA OTELCİLER YILBAŞINDA YÜZDE YÜZE YAKIN DOLULUK BEKLİYOR - Son Dakika

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, otelciler yeni yıl için yüzde yüze yakın doluluk bekliyor. Kartalkaya'da otel işleten ve aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül, yeni yıl için özel programlar hazırlandığını, otellerin tam kapasite yakın dolmasını beklediklerini söyledi.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde 17 Aralık'ta sezon açıldı. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Kartalkaya'daki oteller tarafından kar makineleriyle pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Böylece pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın pistlerinde kayak yaparak tatil keyfi yaşadı. Yılbaşı için de tercih edilen yerlerden biri olan Kartalkaya'daki oteller, pandemi sürecinde yeni yıl için özel paket programlar hazırladı. Ayrıca otellerde, pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirildi. Otellerde ayrıca yılbaşı eğlenceleri saat 24.00'a kadar sürecek ve pandemi tedbirlere uyulacak. Rezervasyonlar almayı sürdüren otellerde yılbaşı için doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu. Otelciler, yılbaşına yüzde yüz doluluk bekliyor.

Kartalkaya'da otel işleten ve aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olan Halit Ergül en az yüzde 90 doluluk olacağını belirterek, "Otel dolulukları şu anda hafta içleri yüzde 50, hafta sonları da yüzde 80'leri buluyor. Yılbaşı rezervasyonları da geçen yıl yüzde 80 olmuştu. Bir durgunluk olmuştu ama şimdi yeniden hareketlendi. Hemen hemen yüzde 100'e yakın dolarız diye düşünüyorum. Yüzde 100 olmasa da pek bir yer kalmaz gibi düşünüyorum. Misafir ilgisi oldukça iyi. En az yüzde 90'ı çok rahat buluruz tüm bölge olarak." diye konuştu.

'BÖLGE YILBAŞINA HAZIR'

Otellerde gece 24.00'a kadar eğlencenin serbest olduğunu hatırlatan Ergül, "Her otel kendine göre müzik ve eğlence programı yaptı. Gece 12'ye kadar eğlence serbest. Yine pandemi kurallarına uymak kaydıyla olacak. Herkes programını yapmış durumda. Kartalkaya harici otellerde de çeşitli programlar yapıldı. Bölge yılbaşına hazır." dedi.

'SON 15 SENENİN EN İYİ KARI VAR'

Halit Ergül kar durumunun son 15 yılın en iyisi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kar durumu çok iyi. Son 15 senenin en iyi karı var. 1 metre civarında kar var. Bütün pistler açılmış vaziyette ve kayak durumu da çok iyi. Geçen sezon geç açılmıştı sezon. 15 Ocak'ta sezonu açmıştık. Bu sene 17 Aralık'ta kayak başladı. Pandemi tedbirleri aynen devam ediyor. Maske, mesafe, hijyen tedbirleri devam ediyor. Açık büfede yiyecekleri aşçılar veriyor. Tedbirlerde hiç bir gevşeme yok."