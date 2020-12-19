Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor

19.12.2020 08:19
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor, System.String[]

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki oteller, 25 Aralık'ta kayak sezonunu açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki oteller, 25 Aralık'ta kayak sezonunu açmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Otel işletmecileri, 1 hafta içinde kar yağışı beklerken, kar makineleriyle de bölgedeki kar miktarını artırmaya çalışıyor.

Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan oteller yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı. Bazı oteller yatak kapasitesini artırırken, bazıları da otellerin iç donanımını yeniledi. Pistlerde bulunan otomatik sistemli telesiyejlerin de bakım ve onarımları yapıldı. Ayrıca oteller pandemi süreci kapsamında da tedbirlerini aldı. Kartalkaya'da bulunan 5 otel, sezonu 25 Aralık'ta açmaya hazırlanıyor.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREKartalkaya'da kar makinelerinin takviyesiyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sezonun başlamasıyla birlikte beklenen kar yağışlarıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor. Sezon açılmadan rezervasyon almaya başlayan otellerin şimdiden odalarının yüzde 50'sini rezerve ettiği öğrenildi.SEZON AÇILIŞI CUMA GÜNÜ Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, çok iyi bir kayak sezonu geçirmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl kar biraz geç geldi ama sonunun güzel olacağına inanıyoruz. Malum pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde buradaki otelimizin içindeki önlemlerimiz en üst seviyede ve güvenilir turizm sertifikalı durumda. Dolayısıyla pistlerde de aynı önlemleri geçerli kıldık. Telesiyejlere 2 kişi, diğer mekanik tesislere 1'er kişi olarak bindireceğiz. Pistlerde bizim yapay karlama makinelerimiz ile birlikte 50 santimetre kar var. Önümüzdeki hafta 25'inde açıyoruz. Yaklaşık 5- 6 tane pistimiz açık olacak. Zaten onunla birlikte doğal kar da bekleniyor. Ama biz onu beklemeden, kayak severlerin bize yoğun talebi ve isteği doğrultusunda sezonu açacağız. Özellikle yurt dışından yoğun bir istek var. Biz de bu pistlerimizi hazır hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.3 kar jeti, 55 tane de sabit kar makinesinin de takviyesiyle şu anda pistlerde 50 santimetre kar olduğunu belirten Avcı, "3 tane kar jetimiz var. 1 kar jeti saatte 110- 120 metreküp kar yapıyor. 55 tane de sabit kar makinemiz var. Önümüzdeki cuma gününe kadar kayak yapılabilir seviyeye getireceğiz" diye konuştu.YURT DIŞI YERİNE KARTALKAYA TERCİH EDİLECEKPandemi sebebiyle hem yurt dışına giden Türk tatilcilerin hem de Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerdeki kayakseverlerin Kartalkaya'yı tercih edeceğini belirten Yusuf Avcı, "Pandemi nedeniyle yurt dışına gitmeyen Türkiye'deki kayak severler için bir tercih sebebi, hem de yurt dışında diğer Avrupa uçuşu olmayan Rusya, Ukrayna gibi diğer ülkeler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu da bizim için büyük avantaj. Özellikle bunu rezervasyonlarda görüyoruz. Kar yağsa inanıyorum ki tüm kayak merkezleri güzel bir sezon geçirecektir. Bunu şimdiden de görüyoruz. Yabancıların ciddi anlamda Türkiye'yi tercih edeceğini, bu önümüzdeki yıllarda bunun ciddi meyvesini alacağız" dedi.REZERVASYONLAR YÜZDE 50'Yİ AŞTI Yusuf Avcı, sezon öncesi rezervasyon almaya başladıklarını ve şimdiden rezervasyonların yüzde 50'yi bulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yoğun bir rezervasyon var. Ciddi bir talep var. Bu son alınan birtakım yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle insanların kafası karışıyor. Ancak pistler açık. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları belli zaten. Bizim buradaki otelin giriş çıkışları etkilenmiyor. Bir de konaklama seyahat belgesiyle insanlar bunu gösterip dışarıya rahatça çıkabilir. Bundan dolayı otel olarak biz bu kısıtlamalardan etkilenmiyoruz. Şu anda ciddi anlamda yüzde 50'yi aşmış durumdayız rezervasyonlarda. İnşallah önümüzdeki hafta oteli açtığımızda bunun da üzerine çıkacağımızı umut ediyoruz."


Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor
Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor

Kartalkaya, Aralık, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da oteller sezona hazırlanıyor - Son Dakika


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