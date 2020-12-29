DHA YURT ÖZEL HABER GÜNDEMİ - Son Dakika

Kartalkaya'da oteller tedbirlerle yılbaşına hazır

BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da yapay karlamayla 1 metre kar kalınlığının bulunduğu pistlerde tatilciler kayak keyfi yaşıyor. Yılbaşı tatili için pandemi süreciyle ilgili tüm tedbirlerin alındığı Kartalkaya'da iki oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı , "Yılbaşı dolayısıyla gelecek misafirlerimiz, şehrin yoğunluğundan, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinleyebilecek. Gelecek misafirlerimiz burada hoş vakit geçirebilecek. Hem pistlerimizde kayak yapabilecek. Hem de içeride hoş vakit geçirerek" dedi.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezinde 25 Aralık'ta açılan sezon sonrası kayakseverler kayak keyfi yaşıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Kartalkaya'daki oteller tarafından kar makineleriyle pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Böylece pistlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, Kartalkaya'nın uzun ve macera dolu pistlerinde kayak yaparak tatil keyfi yaşadı. Yılbaşı için de tercih edilen yerlerden biri olan Kartalkaya'daki oteller, Pandemi sürecinde yeni yıl için 4 günlük özel paket programlar hazırladı. Ayrıca otellerde, pandemi tedbirleri kapsamında restoran ve oturma alanlarının düzenlemeleri gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan güvenli turizm sertifikası alındı. Yılbaşı süsleriyle süslenen otellerin kapasitesi, restoran kapasitesine göre belirlenecek, ayrıca restoranda bir tatilcinin kullandığı yemek masası başka bir tatilci tarafından kullanılamayacak. Otellerde ayrıca yılbaşı gecesi uygulanacak olan yasak ve tedbirlere uyulacak.

YILBAŞI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI Kartalkaya'da iki oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı, yeni yılda Pandemi süreciyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını ve tatilcilerin güven içinde tatil yapabileceklerini belirterek, "Yeni yıl hazırlıklarımızı en üst seviyede önce misafir sağlığı, personel sağlığı konusunda yaptık. Tüm tedbirlerimizi aldık. Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık. Ayrıca otellerimiz bağımsız denetleme firmaları tarafından denetlendi. Dolayısıyla misafirlerimizin otele girdiği andan itibaren valizleri cihazlarla dezenfekte ediliyor. Misafirlerimizi dijital ateş ölçerle ateşlerini ölçüp, HES kodu sorgulayıp kabul ediyoruz. Bunu yanında misafirlerimizden otelin almış olduğu tüm kurallara ve tedbirlere uymak koşuluyla taahhütname alıyoruz. Yılbaşı için gelecek misafirlerimiz için, şehrin yoğunluğundan, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinleyebilecek. Gelecek misafirlerimiz burada hoş vakit geçirebilecek. Hem pistlerimizde kayak yapabilecek. Hem de içeride hoş vakit geçirerek. Genelgede belirtilen kurallara uyacağız. Eğlence olmayacak. Misafirlerimiz burada olduğu sürece huzurlu ve hoş vakit geçirecek. Bunun önlemlerini aldık." dedi.

PİSTLERDE KAYAK KEYFİ Yapay karlamayla pistlerin kayağa uygun olduğunu ve tatilcilerin kayak keyfi yaşadığını söyleyen Avcı, "Kartalkaya yılbaşında biraz karlı olacak. Bu da bizim için sevindirici. Kar az yağmış olsa da biz yapay karlamayla tüm pistlere yetecek şekilde her akşam kar yağdırıyoruz. Günlük taze kar yağdırıyoruz. Pistlerde kayakseverler, kayak keyfini çıkartıyor. Yılbaşında da bu şekilde misafirlerimiz de kayak keyfi yapacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

KAYAK, KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÜVENİLİR BİR SPOR Yusuf Avcı, kayak sporunun mesafeli bir spor olduğunu ve koronavirüs anlamında güvenli olduğunu belirterek, "Kayak aslında bu koronavirüs sürecinde çok güvenli bir spor. Çünkü otellerde alınan tüm ürünler dezenfekte ediliyor. Tek kullanımlık ürünler var. Bone, çorap ve tek kullanımlık tulum veriyoruz. Kayakta zaten en yakın mesafe teleskilerin arasında 50 metre. Pistlerde zaten yan yana kayılamıyor. Mesafesi en uzak olan sporlardan birisi. Bunu kayak yapanlar çok iyi bilir. 2 kişi yakın mesafede kayamaz. Dolayısıyla çok korunaklı bir spor. Zaten maske ve kask var. Her türlü kayak giysileri ve ekipmanları giyilip kayılıyor. Onun için koronavirüsten herhangi bir etkilenecek durum söz konusu değil" dedi.

ASANSÖR DÜĞMELERİNE ÇUBUKLA BASILIYOR Avcı, tedbirler kapsamında restoranlarda herkesin özel masası olduğunu ve asansör düğmelerine çubuklarla basıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Kapasite önergesine uyarak, herkesin kendine özel masası var. Yemek o kişiye özel masada veriliyor ve otel personeli tarafından servis yapılıyor. Misafirlerimizin açık büfede istediği yemekleri personelimiz servis ediyor. Otelde asansörlere bile çubukla biniyoruz. Düğmelere çubukla basılıyor. Yani hiçbir yerde temas yok. Aynı zamanda odalar da dezenfekte ediliyor. Bir tatilci çıktıktan hemen sonra oda başkasına verilmiyor. Biraz zaman geçtikten sonra yeni misafirimize sunuyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Yusuf Avcı ile röportaj -Pistlerden görüntüler -Kayak yapanlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yılbaşı için kavurgaya yoğun talep MERSİN'in Gülnar ilçesinde kış aylarında yemişlerin geleneksel yöntemlerle kavrularak elde edilmesi ile hazırlanan 'kavurga', yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türü olan kavurga, Mersin'in Gülnar ilçesinde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılmaya devam ediliyor. İçinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilosu 30 TL'den alıcı buluyor. Kavurgaya yılbaşı öncesi ise talep arttı.İlçeye bağlı Dayıcık Mahallesi'nde atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren HavvaŞimşek yaptığı kavurgaların beğenilmesi ve yoğun olarak sipariş edilmesinden dolayı talebi karşılamakta zorlanıyor.

'AYRI AYRI KAVURULUP HARMANLANIYOR'Atalarından kalma kavurga geleneğini sürdüren Havva Şimşek, yaptığı kavurgada yerli sarı buğday, öğütülmemiş sarı buğday bulguru, beyaz nohut, melengiç, yer fıstığı ve badem kullandığını söyledi. Hepsini ayrı ayrı odun ateşi üzerinde saçta kavurup daha sonra harmanlayarak kavurga yaptığını anlatan Şimşek, "Hepsi saçta kavrulsa da süreleri farklı. Özellikle nohudu önce ıslatıp daha sonra da meşe külü kullanarak kavuruyorum. Bu yüzden nohut daha yumuşak ve uzun süre taze kalıyor. Melengiç ise kavurgaya ayrı bir lezzet katıyor. Çocukluk yıllarımızda okulda düzenli olarak kavurga dağıtılırdı. Başlı başına bir kültür ve bu kültürü eskiden nasıl yapılıyor ise aynı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

'HAZMI KOLAY, BESLEYİCİ'Kavurganın lezzetinin yanında sağlığa da iyi geldiğini ifade eden Şimşek, "Kavurganın hazmının kolay olmasının yanında, soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruyor. Öksürüğünün kesilmesine yardımcı oluyor, antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücü. Kan akışını hızlandırıcı özelliğe sahip" diye konuştu.

'YILBAŞI ÖNCESİ TALEP ARTTI'

Tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kavurgaya ilginin yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Kavurga geçmişten gelen bir gelenek. Tamamen doğal yollarla hazırlanıyor. Bu nedenle ilgi de yoğun oluyor. Satışlarımız yılbaşı öncesi arttı" ifadelerini kullandı.