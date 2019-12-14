Kartalkaya'da sezon açıldı - Son Dakika
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Kartalkaya'da sezon açıldı

6 saat önce

Kartalkaya'da sezon açıldıBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı.

Kartalkaya'da sezon açıldı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı. Kayakseverler kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle müşteri kabul etmeye başladı. Oteller ve pistlerde süren çalışmaların tamamlanmasıyla Kartalkaya yenilenen yüzüyle bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırladı. 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kartalkaya'ya gelen tatilciler kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaptı. Tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.

Kartalkaya'da sezon açıldı

Kartalkaya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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