Kartalkaya'da sezon açıldı - Son Dakika

Kartalkaya'da sezon açıldı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı. Kayakseverler kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle müşteri kabul etmeye başladı. Oteller ve pistlerde süren çalışmaların tamamlanmasıyla Kartalkaya yenilenen yüzüyle bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırladı. 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kartalkaya'ya gelen tatilciler kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaptı. Tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.