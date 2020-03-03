Kartalkaya'da sezon nisana kadar sürecek - BOLU - Son Dakika
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Kartalkaya'da sezon nisana kadar sürecek - BOLU

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon nisan ayına kadar devam edecek.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon nisan ayına kadar devam edecek.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığı 220 santimetre olan Kartalkaya'da bulunan 5 otel, hafta içi yüzde 65, hafta sonu ise yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezini tercih edenler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Kayak merkezinde sezonun nisan ayına kadar süreceği belirtildi.

Kayak merkezindeki Dorukkaya ve Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Mart ayı olmasına rağmen Kartalkaya'da çok iyi seviyede kar bulunduğunu dile getiren Avcı, "Kayak mart ayında yapılıyor. Havaların az sisli olduğu, fırtına ve tipinin az olduğu bir dönemdir mart ayı. Mart ayının sonuna kadar açığız. Rezervasyonlar alıyoruz. Tüm pistlerimiz açık, hava da güneşli. Ulaşım ve güvenlik konusunda bir sıkıntı yok. Günler uzun olduğu için pistlerimizi akşam saatlerine kadar açık tutuyoruz. İlginin fazla olması durumunda aydınlatma sistemini de devreye alarak, gece kayağı bile yaptırabiliyoruz tatilcilere." diye konuştu.

Kartalkaya'da sezon nisana kadar sürecek - BOLU

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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