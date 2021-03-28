Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi - Son Dakika

Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi

28.03.2021 15:01

Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı Bolu'nun kış turizm merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasına rağmen taleplerin düşmesi sebebiyle oteller sezonu kapatma kararı aldı.

Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi

Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı

BOLU - Bolu'nun kış turizm merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasına rağmen taleplerin düşmesi sebebiyle oteller sezonu kapatma kararı aldı.

Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri Kartalkaya Kayak Merkezi sezon boyunca yerli ve yabancı birçok turisti misafir etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle sezonun 25 Aralık'ta açılabildiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, son 1 hafta içinde etkili olan kar yağışı kar kalınlığını 2 metreye çıkardı. Kar yağışıyla birlikte sezonu Nisan ayının ikinci haftasına kadar uzatmayı planlayan oteller, rezervasyon ve taleplerin istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

"Sezon boyunca olumsuzluk yaşamadık"

Gelecek sezonda kayak merkezine yeni pistler ekleyeceklerin söyleyen Yusuf Avcı, "Olumsuz bir olay yaşanmadı. Bu misafirlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizim de almış olduğumu önlemler kayakseverler tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı kayakseverlere çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sezonu güzel bir şekilde geçirdik. Biz de tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Bu şekilde sezonu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Gelecekte de burada değişik zorluk derecelerinde pistleri açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon hem karlandırma alanımızı çoğaltacağız hem de pistlerimize birkaç tane daha pist ekleyeceğiz.

Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Timleri sezon boyunca 244 yaralanma, 171 mahsur kalma ve 12 kaybolma olmak üzere toplam 427 olaya müdahale etti.

Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi
Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi

Kartalkaya, Turizm, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talep düştü, Kartalkaya'da sezon sona erdi - Son Dakika


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