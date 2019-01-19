Kartalkaya'da Sömestr Tatili Yoğunluğu
1 saat önce
Kartalkaya'da sömestr tatili yoğunluğuBOLU - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da karne tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Kartalkaya
'da sömestr tatili yoğunluğu
BOLU - Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da karne tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Edinilen bilgiye göre Bolu
kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da, tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilciler keyifli anlar yaşıyorlar. Karne tatiliyle birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya'ya günübirlik tatilciler de yoğun ilgi gösteriyor. Kalabalık bir aile grubuyla birlikte sömestr tatilini Kartalkaya'da geçiren İbrahim Sözer, "Tatil gayet güzel geçiyor. Havalar da çok güzel. Çok yoğun. Oteller anormal dolu" dedi.
Karnelerini alarak tatil için ailesiyle birlikte İstanbul
'dan Kartalkaya'ya gelen Tuna ve Mira Topal kardeşler ise, "Güzel geçiyor, normal tatil gibi. Ama keşke daha uzun olsa. 15 gün bize yetmez" şeklinde konuştu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip
Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor
16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü