Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

31.01.2021 13:35

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Köroğlu Dağlarının zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yatak kapasitesi bulunan 4 otel, yüzde 90 ile 95 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Kayak merkezinde toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 adat pistle hizmet veriliyor.

Yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gelen tatilciler, kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Kayak merkezinde bulunan jandarma ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Tatilciler ekipler tarafından sık sık uyarılıyor.

Kayak merkezinde bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde kayak merkezine tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini, otel içerisinde ve pistlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Avcı, kayak merkezinde kar kalınlığının 1.5 metre olduğunu, tüm pistlerin açık olduğunu, tatilcilerin doyasıya kayak ve snowboard yaparak eğlendiğini ifade etti.

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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