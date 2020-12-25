Kartalkaya'da yeni sezon açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, yeni sezona "merhaba" dedi.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı gerçekleştirildi.

Tatil için kayak merkezine yurt içinden ve yurt dışından gelenler, yapay karlamayla kar kalınlığının bir metreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

"Tüm önlemler alındı"

Bölgedeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıllarla kıyaslandığında kar yağışında gecikmenin olduğunu belirtti.

Avcı, "Malum tüm Türkiye'de bir kuraklık yaşanıyor. Kartalkaya, kurmuş olduğumuz yapay karlama sistemiyle sezonu açabiliyor. Tüm pistleri değil de belirlediğimiz pistleri açtık. Yapay karlamayla tatilcilerimizin normal karda kayar gibi kayak yapmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Avcı, gelecek hafta için etkili bir kar yağışı beklediklerini, yoğun kar yağışıyla tüm pistleri açacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm hazırlıkların yapıldığını ve önlemlerin alındığını vurgulayan Avcı, konukların tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebileceğini sözlerine ekledi.