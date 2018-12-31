Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'da Yeni Yıl Yoğunluğu

Kartalkaya'da Yeni Yıl Yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Kartalkaya'da Yeni Yıl Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, yeni yıl dolayısıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kar kalınlığı ise pistlerde yer yer yapay karla 1,5 metreyi buluyor.

Günü birlik ve konaklamak için kayak merkezini tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 60 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak ve otellerin düzenlediği eğlence programına katılarak yeni yıla "merhaba" diyecek.

Kartalkaya Jandarma Karakolu'nda görevli personel tarafından, kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilere, belirlenen alanlara yerleştirilen acil çağrı butonu uygulamasıyla kısa sürede müdahale ediliyor.

Acil çağrı butonuna basılmasının ardından ekipler, bilgisayar üzerinden yeri belirlenen kişiye, paletli kar motorlarıyla kısa sürede ulaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:04 Kaynak: AA

Türkiye, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Kültür Sanat
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