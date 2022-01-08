KARTALKAYA, HAFTA SONUNDA İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

BOLU'da Kartalkaya kayak merkezi, hafta sonu yoğun ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinde son kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki kayak pistlerinde, yapay kar takviyesiyle kar kalınlığı, 1,5 metreyi aştı. Tatilciler de kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak eğlendi.

Kartalkaya'da bulunan bir otelin genel müdürü Emir Aras, rezervasyonlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Bu sene biraz daha güzel bir kar yağdı. Aralık ayında. Daha önce hiç görmediğimiz güzel bir kar yağışıydı. Önümüzdeki hafta iyi bir kar yağışı gelecek. Şu an 1 metre kar var. Pistler şu anda kayağa uygun. Şu an için rezervasyonlardan memnunuz." diye konuştu.