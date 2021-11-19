Üye Girişi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı

19.11.2021 17:21
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile AFAD ekipleri, yeni sezonda bölgeye gelecek ziyaretçilerin yaşayabileceği olası olumsuzlukları önlemek için kurtarma tatbikatı yaptı.

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile AFAD ekipleri, yeni sezonda bölgeye gelecek ziyaretçilerin yaşayabileceği olası olumsuzlukları önlemek için kurtarma tatbikatı yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'daki Bolu Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olası kazalara karşı anında müdahale etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile yapılan tatbikatta senaryo gereği ilk olarak telesiyejde mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalanların kurtarılması için yapılan çalışmada JAK timleri, demir direğe tırmandıktan sonra halatla mahsur kalan kayakçının yanına ulaştı. Güvenlik önlemleri altında halata bağlanan kayakçı yere indirildi. Diğer kayakçının kurtarılması için de yerden telesiyeje halat fırlatıldı. Halatla yukarı çıkan JAK timi, kayakçıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. AFAD ekipleri ise akülü liberatör ile çıktıkları telesiyejdeki kişiyi güvenli olarak yere indirdi.

Tatbikatta, kayak yaparken yolunu kaybedip, uçuruma yuvarlanan ve yaralanan kişi de kurtarıldı. JAK ve AFAD ekipleri, 30 metre yükseklikte bulunan uçurumda mahsur kalan yaralı tatilciyi kurtarmak amacıyla kurtarma hattı kurdu. Yanına ulaştıkları tatilciyi sedyeye yerleştiren ekipler, sedyeyi halatla yerde bulunan diğer ekibe gönderdi. Tatbikatı başarıyla tamamlayan JAK ve AFAD ekipleri, kış sezonu hazırlıklarını bitirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Kartalkaya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı 14:45 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor 12:19 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor

Son Dakika Haberleri
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
16:23 Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al
16:18 Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri         
17:05
Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı         
16:37
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor         
14:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 17:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma ve AFAD'dan kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement