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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

05.02.2022 15:52

Yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ile İstanbul arasında ve Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son hafta sonunda konaklamalı ve günübirlikçi tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulunan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Yoğunluk nedeniyle telesiyejlerin önünde kuyruk oluştu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu - Son Dakika


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