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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor

01.02.2022 13:07

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu devam ediyor.

Ankara ile İstanbul arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki merkezde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hizmet veriyor.

Sömestr tatili nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 80 ile 95 oranında değişiyor.

Günübirlik ya da konaklamak için kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler, 75 kilometre uzunluğa sahip 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Doruk Kaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, yarıyıl tatil yoğunluğunun sürdüğünü belirterek, "Gelen misafirlerimiz gün boyu kayağın tadını çıkarıyor. Çocuklar için de özelikle güzel eğlenceler, akşamları ise güzel piyesler hazırlıyoruz." dedi.

Doluluk oranlarının iyi olduğunu ifade eden Avcı, gelecek hafta güzel kar yağışı beklediklerini kaydetti.

Avcı, Kartalkaya'nın, kar kalitesi, ailelere hitap etmesi, ormanlık alana yakınlığı ve gün boyu kuyruksuz kayak yapma olanaklarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen kayak merkezi olduğunu belirtti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor

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Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor - Son Dakika


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