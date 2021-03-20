Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor - Son Dakika

Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor

20.03.2021 14:55
Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun en güzel günlerini yaşıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezonun en güzel günlerini yaşıyor. Kar yağışının devam ettiği ve pistlerdeki kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kayak merkezinde sezon 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesiyle birlikte sezonun en güzel günleri yaşanıyor. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden olan Kartalkaya'da hafta boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıktı. Kar kalitesinin yüksek olduğu Kartalkaya'da bulunan bazı oteller sezonu 21 Mart'ta kapatırken, taleplerin yoğun olduğu oteller sezonu 11 Nisan'a kadar uzattı. Yağışın hafif şekilde devam ettiği kayak merkezine gelen tatilciler, gün boyunca kayak yapmanın keyfini yaşadı.

"Talepler yoğun"

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, sezonun en iyi kar yağışının yaşandığını ve taleplerin arttığını ifade ederek, "Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde. Tüm pistler açık. Sezonun en iyi karı ve en iyi dönemini yaşıyoruz. Talepler yoğun. Mart ayı karın çok güzel olduğu, günlerin uzun olduğu, liftlerin sabah 08.00 akşam 19.00'a kadar açık olduğu ve hava da kayak için çok elverişli. Kar kalitesi çok kristal ve güzel olduğu için kayak yapmanın keyfine doyum olmaz" dedi.

"Kurallara hassasiyetle uyduk"

Sezon boyunca korona virüsle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını belirten Avcı, "Olumsuz bir olay yaşanmadı. Bu misafirlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizim de almış olduğumu önlemler kayakseverler tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı kayakseverlere çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sezonu güzel bir şekilde geçirdik. Biz de tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Bu şekilde sezonu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"11 Nisan'a kadar açık tutacağız"

Sezonu 11 Nisan'a kadar açık tutacaklarını ve önümüzdeki sezon pist sayılarını artıracaklarını söyleyen Avcı, "Davos'u aratmayacak pistlerimiz var. Gelecekte de burada değişik zorluk derecelerinde pistleri açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon hem karlandırma alanımızı çoğaltacağız hem de pistlerimize birkaç tane daha pist ekleyeceğiz. Şu an gidişata baktığımız zaman gerçekten müthiş bir kar var. Kar kalitesi çok yüksek. İnsanlar keyif alıyor. Böyle devam ederse, talep de olursa 11 Nisan'a kadar açık tutmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yetkili Cumhurbaşkanlığı'dır, karar hukuka uygundur Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı
Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı         
14:41
Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim         
14:12
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler İstanbul Sözleşmesi feshedildi! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zehir zemberek sözler         
13:31
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 14:59:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartalkaya sezonun en güzel günlerini yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei