Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kayak sezonunun 13 Aralık'ta açılmasıyla çok sayıda tatilci hafta sonu tatilini, Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan Kartalkaya'da geçirmeyi tercih etti.

Günübirlik veya konaklamak amacıyla kayak merkezini tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Çocuklar ise aileleriyle kızakla kaydı.

Kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor.