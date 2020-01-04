Kartalkaya ve Abant'ta kayak keyfi - Son Dakika
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Kartalkaya ve Abant'ta kayak keyfi

6 saat önce

Yeni yılın ilk hafta sonu tatili için Bolu'ya gelen tatilciler, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboardla Abant Tabiat Parkı'nda ise şambrelle kayarak vakit geçirdi.

Kartalkaya ve Abant'ta kayak keyfi, System.String[]

Yeni yılın ilk hafta sonu tatili için Bolu'ya gelen tatilciler, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboardla Abant Tabiat Parkı'nda ise şambrelle kayarak vakit geçirdi.

Ankara ile İstanbul arasında Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının pistlerde yapay karlama ile 1,5 metreyi geçtiği Kartalkaya, yeni yılın ilk hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller, gelen misafirlerinin iyi vakit geçirebilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Abant'ta şambrelli kayak keyfi

Öte yandan yeni yılın ilk hafta sonunda Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler ise vakitlerini kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak geçirdi.

Göl çevresindeki iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çeken tatilciler, zaman zaman da at ve faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı. Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaktı.

Abant Tabiat Parkı bölgesinde köylüler tarafından hazırlanan kayak alanlarına gelen tatilciler de burada şambrellerle kayak yaptı.

Öte yandan son bir haftadır hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi nedeniyle tabiat parkındaki göl kısmen dondu.

Abant'a İstanbul'dan gelen Elif Ayvacı, burasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Keşke biz de buralarda doğsaydık. Evimiz burada olsaydı. Çok güzel. Buralarda yaşayanlar şanslıdır." dedi.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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