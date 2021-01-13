Kartalkaya'da kar etkili oldu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe'de kar etkisini gösterdi.

Yeterli kar olmadığı için yapay karlama yapılan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, beklenen kara kavuştu.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Kartalkaya'da yerli ve yabancı tatilciler, açık olan pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Gölcük ve Abant'ta kar

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında da kar etkili oluyor.

Gölcük'te kar kalınlığı 7 santimetre olurken, Abant'ta 10 santimetreyi geçti.

Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkları ayrı bir güzelliğe büründü.

Öte yandan kar yağışı, Bolu'nun yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Kartepe beyaza büründü

Kocaeli'de dün akşam başlayan sağanak, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kartepe Kayak Merkezi'ni beyaza bürüyen kar yağışının ardından bölgeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan kayak merkezinde, uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen her zorluk seviyesinde 12 pist yer alıyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda seyredilebildiği merkezde 4 lift, 3 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.

Öte yandan ekipler, kayak merkezine ulaşım sağlanan dağ yolunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.