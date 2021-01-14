Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı - Son Dakika

Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı

14.01.2021 11:13
Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının hem yağan kar hem de yapay karlama sistemi sayesinde yaklaşık 1 metre olarak ölçüldüğü kayak merkezine Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden gelen turistler, açık olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık - 7,1 ile Iğdır Karakoyunlu olurken Kartalkaya Kayak Merkezi - 6,9 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

"Pistlerde kar sıkıntısı yok"

Kayak merkezindeki Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bekledikleri kar yağışının geç de olsa geldiğini söyledi.

Normal şartlarda aralık ayında yağması gereken karın yeni etkili olmaya başladığını belirten Avcı, "Son 2 gündür yağan kar 1 metreyi aşmış durumda. Bu, cuma günü ve hafta sonuna kadar da devam edecek. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Havanın soğumasıyla pistlere yapay karlamayla da takviye kar yağdıracağız. Kayakseverlerin bir an önce Kartalkaya'ya gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Avcı, etkili olan kar yağışının ardından gerek hafta içi gerekse de hafta sonu tatili için rezervasyon taleplerinin artığını dile getirerek, "Rezervasyonlar geliyor ve ciddi bir talep alıyoruz. İnşallah sömestir tatili de bu karla birlikte daha güzel olacak. Şu an pistlerde kar sıkıntısı yok. Pistlerimiz açık. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında değerlendirilen yasaklamanın pistlerde de kalkması hem kayakseverler için hem de bizim için de çok önemli bir çözüm oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki kayak merkezlerinin bu sene yabancıların ciddi anlamda tercih ettiği yerlerden olduğuna işaret eden Avcı, özellikle de Rusya, Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden turistlerin Türkiye'ye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kartepe'de kar kalınlığı 16 santimetreye ulaştı

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçüldü.

Ziyaretçiler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri önceki gün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kartepe zirve yolunda ise yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

Öte yandan Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.

Kış Turizmi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı - Son Dakika


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