Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor - Son Dakika
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Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor

27.03.2022 11:10

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne hafta sonu akın eden ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne hafta sonu akın eden ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Günübirlik ya da konaklamak için Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'ya gelen tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

Kayak öğrenmeye yeni başlayan çocuklar da hocaları gözetiminde çalıştı.

Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor
Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor
Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor
Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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