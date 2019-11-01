Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.


Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:47:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]