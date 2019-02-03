Son Dakika Haberleri: Kartalkaya'ya Yoğun İlgi

Kartalkaya'ya Yoğun İlgi

1 saat önce

Yarıyıl tatilinin son gününde tatilciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi.

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Yarıyıl tatilinin son gününde tatilciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ile İstanbul arasında ve Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan, kar kalınlığının pistlerde yapay karlama ile 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, yarıyıl tatilinin son gününde konaklamalı ve günübirlikçi tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulunan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Yoğunluk nedeniyle telesiyejlerin önünde kuyruk oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA

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