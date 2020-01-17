Kartalkaya yarı yıl tatilinde dolacak - Son Dakika

Kartalkaya yarı yıl tatilinde dolacak

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da yarıyıl tatilinde otellerin rezervasyonları yüzde yüze yaklaştı. Kartalkaya'daki doğa harikası manzara ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak drone ile havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 13 Aralık'ta tatilcilere kapılarını açan kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hafta içi olmasına rağmen kayak tutkunları Kartalkaya'ya akın etti. Kartalkaya'nın kar manzaraları ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak drone ile havadan görüntülendi.

SÖMESTR TATİLİNDE OTELLERİN DOLULUK ORANI 100'DE 100'E YAKLAŞTI

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı ile dikkat çeken Kartalkaya'da yarıyıl tatili rezervasyonları da yüzde yüze yaklaştı. Kartalkaya'da bulunan 5 otel yarı yıl tatili nedeniyle tatilcilere 3, 4, 5 günlük paketler sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerin tatil boyunca yüzde yüz doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Bazı otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde 90'ı buldu. Otellerin bu gece ve yarın itibariyle tamamen dolması bekleniyor.

Kartalkaya'da bir otelin genel müdürü Emir Aras, bu akşam ve yarın sabah itibariyle yarı yıl tatili için gelecek olan ziyaretçileri beklediklerini söyledi. Aras, "Şuan rezervasyonlar yüzde 98'e ulaştı. Sadece 4 boş odamız kaldı. Onun haricinde bütün odalar doldu. Bugünden itibaren karneler dağıtılıyor. Yarından itibaren bütün girişlerimiz oluyor. Yarısı da bugün giriş yapar. İki hafta önce çok güzel kar yağdı. Herhalde Türkiye'de en çok kar burada var. Kardan yana bir sıkıntımız yok. Ara ara kar yağışı oluyor." dedi.

Kartalkaya'ya ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Emir Aras, "Sezon 4-5 gün geç kaldı ama gayet güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kartalkaya'da sezon Mart'ın 3 veya 4'üncü haftasında sezon kapanıyor. Mart'ın sonuna kadar kar duruyor. İlgi geçen senenin üzerinde. Her sene kayakçılar daha da çoğalıyor. İnsanların kayağa olan ilgisi de artıyor. Tesisler büyüyor." diye konuştu.