Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolacak - Son Dakika
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Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolacak

6 saat önce

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, yarıyıl tatili için otellerden rezervasyon, yüzde 100'e yaklaştı.

Kartalkaya, yarıyıl tatilinde dolacak, System.String[]

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, yarıyıl tatili için otellerden rezervasyon, yüzde 100'e yaklaştı. Kartalkaya manzarası ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. 13 Aralık'ta sezonun başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Hafta içi olmasına rağmen kayak tutkunları, Kartalkaya'ya akın etti. Kartalkaya'nın kar manzaraları ve 3 kayakçının çam ormanları arasında yaptığı kayak, drone ile havadan görüntülendi.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığıyla dikkat çeken Kartalkaya'da, yarıyıl tatili rezervasyonları da yüzde 100'e yaklaştı. Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, tatil için ziyaretçilere 3, 4 ve 5 günlük paketler sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerde, tatil boyunca yüzde 100 doluluk oranına ulaşılacağı belirtiliyor. Otellerin bu gece ve yarın itibarıyla tamamen dolması bekleniyor.

Kartalkaya'da otelin genel müdürü Emir Aras, yarıyıl tatili için gelecek ziyaretçileri beklediklerini belirterek, "Şu an rezervasyonlar yüzde 98'e ulaştı. Sadece 4 boş odamız kaldı. Onun haricinde bütün odalar doldu. Bugünden itibaren karneler dağıtılıyor. Yarından itibaren bütün girişlerimiz oluyor. Yarısı da bugün giriş yapar. 2 hafta önce çok güzel kar yağdı. Herhalde Türkiye'de en çok kar burada var. Kardan yana bir sıkıntımız yok. Ara ara kar yağışı oluyor" dedi.

Kartalkaya'ya ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Aras, "Sezon 4-5 gün geç kaldı ama gayet güzel geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kartalkaya'da martın 3'üncü veya 4'üncü haftasında sezon kapanıyor. Martın sonuna kadar kar duruyor. İlgi geçen senenin üzerinde. Her sene kayakçılar daha da çoğalıyor. İnsanların kayağa olan ilgisi de artıyor. Tesisler büyüyor" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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