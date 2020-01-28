Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı - Son Dakika

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, sömestiri fırsat bilen tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, sömestiri fırsat bilen tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Kayak merkezinde bulunan ve 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatili dolayısıyla yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin tadını çıkardı.

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da kar kalınlığının pistlerde 170 santimetre olduğunu belirterek, yarıyıl tatili dolayısıyla merkezde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kar kalitesinin ve pistlerin kayak tutkunlarını Kartalkaya'ya çektiğini ifade eden Ergül, "Kartalkaya yerli ve yabancı tatilcilerin her zaman gözde mekanı oldu ve olmaya devam ediyor. Bu yıl da yaklaşık 500 bin tatilciyi ağırlamayı planlıyoruz." dedi.

Kartalkaya, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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