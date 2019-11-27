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Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezonun 13 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezonun 13 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla ön plana çıkan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya'da tesislerin yeni sezona hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Her sezon çok sayıda yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bulunan yaklaşık 2 bin yataklı 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulunan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Kayak merkezinde bulunan bir otel ise yatak kapasitesini yükseltirken, oteller iç donanım ve bakım çalışmalarını bitirdi.

Merkezde bulunan bazı oteller de yapay karlama yaparak 13 Aralık'ta kayak sezonunu açmayı hedefliyor.

Kaybolan tatilciler için hayat kurtaran "buton"

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkan ve kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için Kartalkaya Jandarma Karakolunda görevli JAK Timi tarafından yapılan çalışma kapsamında tatilcilerin yoğun olarak kaybolduğu Ramazanbeyderesi, Gıcırganderesi, Gazi Pisti ve Kan Tuzla Yaylası bölgelerine kendini yenileyebilen radyo frekansıyla çalışan 60 buton ve yer tespiti için hazırlanmış 330 levhanın bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı.

Kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan tatilcinin, bulunduğu bölgede yer alan ve daha önceden kodlandırılmış olan levha üzerindeki numarayı cep telefonundan jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler yaklaşık 20 dakika içerisinde kaybolan kişiyi kurtarıyor.

Kartalkaya'ya 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla sezonu beklediklerini belirterek, "Bu sezon müşterilerimizi heyecanlandıracak birçok projeyi hayata geçirdik. Pistlerde ciddi çalışmalar yaptık, uzattık ve genişlettik pistleri. İlave pistler açtık. Tatilcilerin rahat bir şekilde kayak yapabilmeleri için yürüyen bant sistemi kurduk. Bolu-Kartalkaya arasında yer alan yolda gerekli iyileştirme çalışmaları yapıldı." diye konuştu.

Kasım ayının son haftası itibarıyla yapay karlama yapacaklarını ifade eden Avcı, "Allah kısmet ederse 13 Aralık tarihinde sezonumuzu açıyoruz. Sezon öncesinde de doğal kar yağışını bekliyoruz." dedi.

Avcı, tatilcilerin kaybolmaları ihtimaline ilişkin de tedbirlerin alındığını, sezona farklı bir şekilde gireceklerini ve bu sezon yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilciyi Kartalkaya'ya beklediklerini söyledi.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Aralık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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