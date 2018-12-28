Kartalkaya Yılbaşında Misafirlerini "Dolu Dolu" Ağırlayacak

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye
'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi
, yeni yılda misafirlerini "dolu dolu" ağırlayacak.
Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yıl için hazırlıklar tamamlanırken 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Bölgedeki oteller, Kartalkaya'yı tercih edenlerin yeni yıla eğlenerek girmesini sağlamak için çeşitli programlar hazırladı.
Gece kayağı yapma imkanı sunulan tatilciler, eğlence programlarına da katılarak hem otelde hem de karda keyifli vakit geçirip yeni yılı yıla "merhaba" diyecek.
Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon aralık ayının ilk haftasında açıldı.
Bölgeye gelen günübirlikçi ve konaklamalı ziyaretçilere, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak beyaz örtünün keyfini çıkarma imkanı sunuluyor.
7/24 kayak yapma imkanı
Otel müdürü Yusuf Avcı
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Kartalkaya bölgesindeki otellerin yılbaşı gecesi dolu olacağını aktaran Avcı, "Tüm otellerimizin rezervasyonları doldu. Pistlerde de yaklaşık 1,5 metre kar var. Pistlerimizde kar sıkıntısı yok." dedi.
Avcı, yılbaşı gecesi yapılacak kutlama programının hazır olduğunu dile getirerek, "Yılbaşı
için büyük bir gala gecemiz var. Bu gecede misafirlerimize değişik sürprizlerimiz olacak. Bunun yanında değişik eğlence programları yaparak misafirlerimizle yeni yıla 'merhaba' diyeceğiz." diye konuştu.
Kartalkaya'nın Avrupa
ile yarışacak pistlere sahip olduğunu vurgulayan Avcı, "Pistlerimizde sinyalizasyon sistemi mevcut. Kaybolmalara karşı en üst seviyede güvenlik sistemleri mevcut. Siste kayakçıların kayak yapabilmeleri için sinyalizasyon sistemimiz de var. Siste misafirlerimizi yönlendirerek daha güvenli kayak yapılmasını sağlıyor. Ayrıca, gece de tüm pistlerimiz aydınlatılmış durumda. Gece kayağı yaparak 7/24 kayağa devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Avcı, bu yıl kayak merkezine daha çok tatilcinin gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.