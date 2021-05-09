Kartallı afet gönüllülerine yönelik "Afet Anında Acil Müdahale" eğitimi - Son Dakika

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Kartal'ın her bir mahallesinden seçilen afet gönüllülerine "Afet Farkındalık ve Acil Müdahale" eğitimleri verilmeye başlandı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü öncülüğünde geliştirilen projede, Kartal'ın 20 mahallesi için seçilen 400 kişilik gönüllü ekibin eğitimleri, 20'şer kişilik gruplar halinde periyodik olarak verilecek.

Olası bir afet durumunda Kartal'ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiren ve bu kapsamda 'Mahalle Gönüllüleri' ekibini kuran Kartal Belediyesi, Kanyonig Türkiye Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ile birlikte gönüllü ekibe ilk eğitimlerini vermeye başladı.

Eğitmen Haydar Daşdan tarafından Kartal'ın 20 mahallesinden afet gönüllülerinin ilk grubuna verilmeye başlanan eğitim; teorik ve pratik olarak iki aşamada düzenlendi. Teorik eğitim kapsamında mahalle afet gönüllülerine başta deprem olmak üzere ülkede görülme sıklığı yüksek olan afetlere yönelik olarak öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, eğitmen Daşdan tarafından anlatıldı. Deprem konusuna özellikle geniş yer veren eğitmen, afet ve acil durum toplanma alanları, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, tahliye, yangın önleme, yangın söndürme ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda gönüllülere detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Afet anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı

Yapılan tatbikatta; deprem anında acil tahliyenin nasıl yapılacağı pratik olarak işlendi ve depremin tetikleyebileceği yangın durumları ile ilgili önceden hazırlanmış senaryo başarı ile uygulandı. Ayrıca yüksekten iniş-çıkış tatbikatı ile de gönüllüler olası afet durumuna hazırlandı.

Kartallı Afet Gönüllülerinin olası bir afet anında görevlerini daha hızlı ve eksiksiz yapmalarını sağlamak amacı ile Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından verilecek olan periyodik eğitimler, 400 afet gönüllüsünün tamamına gruplar halinde verilmeye devam edecek. 400 gönüllünün tamamının Afet Farkındalık ve Acil Müdahale eğitiminden geçmesinin ardından söz konusu eğitimler, düzenli aralıklarla tekrarlanacak.

Kartal Belediyesi'nin başlatmış olduğu eğitimler ile ilgili konuşan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığından sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, "Olası bir deprem durumunda, 20 mahallemizde 400 gönüllümüz görev alacak. Bununla beraber eğitimlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Yıkılan, çöken veya hasar alan binalarda ne yapılması gerektiğini, yaşanması muhtemel diğer afet durumlarında ne yapılması gerektiğini, kısaca arama kurtarmanın tüm aşamalarına dair gönüllülerimizi eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanyonig Türkiye Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Haydar Daştan, "Bilindiği gibi bu yıl deprem yılı olarak ilan edildi. Kartal'da 20 mahalleden toplam 400 gönüllümüze Afet Farkındalık ve Acil Müdahale eğitimleri veriyoruz. Kartal Belediyesi'nin destekleri ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız eğitimlerde amacımız afet durumunda kendi güvenliğimiz ve çevremizdeki insanların güvenliğini sağlamak" şeklinde konuştu.

Arama kurtarma gönüllülerinden biri olan Mehmet Zeytuncu ise, "Mahallemizde, sokağımızda ve binamızda, deprem anında herhangi bir can ve mal kaybı riskinin önüne geçebilmek için gönüllüler olarak bu eğitime katılmış bulunuyoruz. Amacımız; komşularımıza, çevremizdeki insanlara bu eğitimi alarak bir farkındalık oluşturmak. Bizler de deprem riski konusunda komşularımıza faydalı olabilmek için bu eğitime katıldık. Bu eğitimlerin de güzel geçeceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL