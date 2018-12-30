Son Dakika Haberleri: Kartallı Barış'ı Aramaya Belediye Ekipleri de Dahil Oldu

Kartallı Barış'ı Aramaya Belediye Ekipleri de Dahil Oldu

58 dakika önce

Kartallı Barış'ı aramaya belediye ekipleri de dahil oldu İSTANBUL - Kartal sahilinde, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu denize girerek boğulan Barış Kekeç'in cansız bedenini arayan ekiplere, Kartal Belediyesi Sivil Savunma personeli de dahil oldu.

Kartallı Barış'ı aramaya belediye ekipleri de dahil oldu

İSTANBUL - Kartal sahilinde, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu denize girerek boğulan Barış Kekeç'in cansız bedenini arayan ekiplere, Kartal Belediyesi Sivil Savunma personeli de dahil oldu.
Saat 03.00 sıralarında; Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde, iddiaya göre arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu denize giren ve akıntıya kapılarak can veren Barış Kekeç(30)'in cenazesini aramak için, Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri dahil oldu. Olay yerine gelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak Kartal Belediyesi ekiplerinin seferber olduğunu söyledi. Başkan Altınok Öz, "Kartal Belediyesi ekipleri olarak, Kartal'ın bir genci için; Sivil Savunma ve gerekli diğer tüm ekipler olarak acılı ailemizin yanındayız. Allah gencimizin ailesine sabır versin diliyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

Altınok Öz, Kartal Belediyesi, Kartal, 3. Sayfa
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