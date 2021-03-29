KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

29.03.2021 13:25

Kartal Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için düzenlenen 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı.

Kartal Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için düzenlenen 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı. Kartal'da yaşayan 0-3 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi kendilerine teslim ediliyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile Kartal'da yaşayan 0-3 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek içinde bebekler için temel ihtiyaçlarını karşılayacak hediye paketleri götürülüyor.

KARTALLI AİLELERDEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'E TEŞEKKÜR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlerinde ziyaret ettikleri Kartallı aileler, projeden dolayı yaşadıkları mutlulukları ifade ederek, Başkan Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Özellikle COVID-19 salgını döneminde, kadınların zor bir hamilelik dönemi yaşadıklarını, bu yüzden ailelerin mutluluklarına ortak olmak istediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, 'Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın mutluluklarına ve acılarına ortak olmak, sosyal belediyeciliği hayatın her alanında uygulamak istiyoruz. Özellikle salgın döneminde anne adaylarımızın zor bir hamilelik geçirdiğini biliyoruz. Bu bağlamda, arkadaşlarımızla beraber ailelerimizin her zaman yanında olduklarımızı göstermek için, 'Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi' projemizi hayata geçirdik. Ekiplerimiz, önce ailelerimizin sağlığını düşünerek, sosyal mesafe kuralı içinde, hanelerin içine girmeden ailelerimize hediye paketlerini, adres adres teslim ediyor. Tüm annelerimize ve babalarımıza bir kez daha, hayata gözlerini açan bebeklerini mutlu, sağlıklı ve güzel günlerde büyütmelerini temenni ediyoruz? ifadelerini kullandı.

KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Şentop, tartışma yaratan Mustafa Şentop, tartışma yaratan "Montrö" sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var
Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti Hannover 96 forması giyen Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti         
13:46
Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri         
13:20
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor         
12:35
Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti         
12:22
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba         
11:28
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz         
11:07
TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor         
10:58
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı         
09:30
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 13:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei