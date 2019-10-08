Son Dakika Haberleri: - Kartallı çocuklar Masal Müzesi'ni ziyaret etti
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- Kartallı çocuklar Masal Müzesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

- Kartallı çocuklar Masal Müzesi'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Kapılarını 2017 yılının Kasım ayında ziyaretçilerine açan Kartal Belediyesi Masal Müzesi'ne Kartallı öğrenciler akın akın gidiyor.

- Kartallı çocuklar Masal Müzesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Kapılarını 2017 yılının Kasım ayında ziyaretçilerine açan Kartal Belediyesi Masal Müzesi'ne Kartallı öğrenciler akın akın gidiyor.

Ziyaretçilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından Pop- Up kitap şeklinde tasarlanan müzeye gün içerisinde çok sayıda öğrenci ziyaret etti.

Müze içerisinde, Türk ve Dünya masallarının tarihine ışık tutan, Sunay Akın'ın ülkemiz ve dünyanın farklı ülkelerindeki koleksiyonerlerden topladığı, tarihi değere sahip oyuncakların yanı sıra Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarının ilk basım kitapları sergileniyor.

İlk kez böyle bir müze gördüklerini dile getiren öğrenciler, müzeyi çok güzel bulduklarını tekrar geleceklerini dile getirdi.

- Kartallı çocuklar Masal Müzesi'ni ziyaret etti

Kartal Belediyesi, Up, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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