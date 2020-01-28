Kartallı çocuklardan Elazığlı depremzedelere duygu dolu mektuplar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartallı çocuklardan Elazığlı depremzedelere duygu dolu mektuplar - Son Dakika

Kartallı çocuklardan Elazığlı depremzedelere duygu dolu mektuplar

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye kenetlenirken, Kartal'da toplanan yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı.

Kartallı çocuklardan Elazığlı depremzedelere duygu dolu mektuplar, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye kenetlenirken, Kartal'da toplanan yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm Türkiye'den olduğu gibi Kartal'dan da depremzedelere destek amaçlı çok sayıda yardım malzemesi toplandı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına binlerce Kartallı destekte bulunurken, gelen koliler arasından çıkan notlar okuyanları duygulandırdı.


Kartallı bir çocuğun, Elazığ'da depremden etkilenen bir başka çocuğa gönderdiği oyuncak ayıya sarılı notta yazılı olan "Bunu sana veriyorum. Çünkü ben bununla uyuyordum. Korktuğumda buna sarılıyordum. Sen de korktuğun zaman buna sarıl. Uykun gelir. Allah rahatlık versin." sözleri duygulandırdı.


Duyarlı bir başka miniğin notunda ise şu cümleler sıralandı:

"Sevgili arkadaşım, benim adım Eymen Emir Kartal. 3 yaşındayım. Ben söylüyorum annem yazıyor. Sizin için çok üzüldüm. Sevdiğim oyuncak ve kıyafetlerimi sizin için ayırdım. Sizler için Kuran okuyup Allah'a dua edeceğim. Allah'a emanet olun."


Duygulandıran notları sosyal medya hesabından paylaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Elazığ ve Malatya için siz değerli komşularımız ile hazırladığımız yardım paketlerindeki mesajlar bizleri duygulandırdı ve gururlandırdı. Dayanışmanın, beraberliğin ve sevginin gücünü hakim kıldığınız için minnettarız. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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