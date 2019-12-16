Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor - Son Dakika

Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor

6 saat önce

Kartal Belediyesi, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor, System.String[]

Kartal Belediyesi, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.


Söz konusu çalışmalar kapsamında bu kez Kartal'da ikamet eden kadınlara yönelik başlatılan proje ile evde bulunan eski kıyafetlerin dönüşümü sağlandı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Trend Dk Tekstil ve İleri Dönüşüm Atölyesi iş birliği ile yapılan çalışma, Gümüşhane Şiran İnözülüler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşti. Geri dönüşüme vurgu yapılan etkinlikte kadınlar eski kıyafetlerini kesip birleştirerek bez çantalara dönüştürdüler. Naylon poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla eski tekstil ürünlerinin yeni ve kullanılabilir çantalara dönüştürüldüğü proje ile Kartallı kadınlar, kendi el emeklerini yansıttıkları bez çantalarla çevreye duyarlı bir toplum mesajı verdi. - İSTANBUL

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Dönüşüm, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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