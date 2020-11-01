Kartallı Kazım mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kartallı Kazım mezarı başında anıldı

01.11.2020 14:33

Kartallı Kazım mezarı başında anıldı Kartal Belediyesi Kartallı Kazım olarak tanınan Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'i ölümünün 60. yılında mezarı başında törenle andı.

Kartallı Kazım mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Kartallı Kazım olarak tanınan Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'i ölümünün 60. yılında mezarı başında törenle andı.

Kuva-yi Milliye Kahramanı Kartallı Kazım olarak tanınan İbrahim Göleber Kurtuluş Savaşı yıllarında Kartal, Pendik ve Gebze'de göstermiş olduğu üstün gayretleri ile istiklal madalyası ile şereflendirilmiş ancak Kuva-yi Milliyeci İbrahim Göleber İstiklal madalyasını 'ben görevimi yaptım' diyerek kabul etmemiş bir kahramandı. Ölümünün 60. yılında Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu anma programına merhum İbrahim Göleber'in akrabaları, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği ve sivil toplum kuruluşları törende hazır bulundu. Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehit ve gazilerin ruhlarına armağan edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın; "Bugün burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Değerli Göleber Ailesi belediye başkan yardımcılarımız, Başkanımız Gökhan Yüksel'in İzmir deprem bölgesinde olması dolayısı ile törene katılamamıştır. Kartallı Kazım diyoruz, kendisi Kuva-yi Milliye'ye katılması Gebze'deki çalışmalarda olması kod isim kullanması İstanbul işgalinde görevler alması verilen madalyayı 'ben görevimi yaptım' diyerek kabul etmemesi ne kadar büyük bir nefer olduğunu gösteriyor. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu tür değerlerimizin korunması ve yaşatılmasını önemsiyoruz" dedi.

İbrahim Göleber'in akrabası Bülent Türkyılmaz; "Öncelikle Kartal Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu günü sürekli bize yaşatıyorlar. Dedemiz kuva-yi Milliyeci bizde onunla guru duyuyoruz. Onu örnek almaya çalışıyoruz kendi hayatımızda değerli bir insan bu devlete her şeyini vermiş bir insan Kartal Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Kartallı Kazım'ın torunu İbrahim Göleber; "Buraya gelen ve dedem İbrahim Göleber'i kabri başında yalnız bırakmayan başta Kartal Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum Allah herkesten razı olsun. Dedem ve silah arkadaşları var olduğu için bu memleket ayakta hepsine Allahtan rahmet diliyorum Mustafa kemal ve silah arkadaşlarına bize bu cennet vatanı bıraktıkları için hepsinden Allah razı olsun diyorum. İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce sarması için Allaha dua ediyorum" dedi.

Kartallı Kazım mezarı başında anıldı
Kartallı Kazım mezarı başında anıldı
Kartallı Kazım mezarı başında anıldı
Kartallı Kazım mezarı başında anıldı
Kartallı Kazım mezarı başında anıldı
Kartallı Kazım mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi, Kartal, Aydın, Gebze, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kartallı Kazım mezarı başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Emrah Apartmanı'yla ilgili acı tesadüf! Erzincan depreminde hayatını kaybeden torununun adını verdiği bina İzmir'de yıkıldı Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü
Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi         
14:35
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti         
13:04
Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi         
12:44
Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca taklalar attı Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca taklalar attı         
12:24
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum sahilde yakalandı Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum sahilde yakalandı         
11:32
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı         
10:56
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 14:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartallı Kazım mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei