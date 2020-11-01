Kartallı Kazım mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kartallı Kazım mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Kartallı Kazım olarak tanınan Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'i ölümünün 60. yılında mezarı başında törenle andı.

Kuva-yi Milliye Kahramanı Kartallı Kazım olarak tanınan İbrahim Göleber Kurtuluş Savaşı yıllarında Kartal, Pendik ve Gebze'de göstermiş olduğu üstün gayretleri ile istiklal madalyası ile şereflendirilmiş ancak Kuva-yi Milliyeci İbrahim Göleber İstiklal madalyasını 'ben görevimi yaptım' diyerek kabul etmemiş bir kahramandı. Ölümünün 60. yılında Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu anma programına merhum İbrahim Göleber'in akrabaları, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği ve sivil toplum kuruluşları törende hazır bulundu. Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehit ve gazilerin ruhlarına armağan edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın; "Bugün burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Değerli Göleber Ailesi belediye başkan yardımcılarımız, Başkanımız Gökhan Yüksel'in İzmir deprem bölgesinde olması dolayısı ile törene katılamamıştır. Kartallı Kazım diyoruz, kendisi Kuva-yi Milliye'ye katılması Gebze'deki çalışmalarda olması kod isim kullanması İstanbul işgalinde görevler alması verilen madalyayı 'ben görevimi yaptım' diyerek kabul etmemesi ne kadar büyük bir nefer olduğunu gösteriyor. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu tür değerlerimizin korunması ve yaşatılmasını önemsiyoruz" dedi.

İbrahim Göleber'in akrabası Bülent Türkyılmaz; "Öncelikle Kartal Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu günü sürekli bize yaşatıyorlar. Dedemiz kuva-yi Milliyeci bizde onunla guru duyuyoruz. Onu örnek almaya çalışıyoruz kendi hayatımızda değerli bir insan bu devlete her şeyini vermiş bir insan Kartal Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Kartallı Kazım'ın torunu İbrahim Göleber; "Buraya gelen ve dedem İbrahim Göleber'i kabri başında yalnız bırakmayan başta Kartal Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum Allah herkesten razı olsun. Dedem ve silah arkadaşları var olduğu için bu memleket ayakta hepsine Allahtan rahmet diliyorum Mustafa kemal ve silah arkadaşlarına bize bu cennet vatanı bıraktıkları için hepsinden Allah razı olsun diyorum. İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce sarması için Allaha dua ediyorum" dedi.