Kartallı Kazım ölümünün 60. yıl dönümünde mezarı başında anılacak - Son Dakika

Kartal Belediyesi , 'Kartallı Kazım' olarak tanınan Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber'i ölümünün 60. yılında mezarı başında düzenlediği tören ile anacak.

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