Kartallı küçük denizciler sertifikalarını aldı

Kartal'da yelken yaz okullarından mezun olan küçük denizciler, sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden aldı. Daha fazla çocuğa daha iyi imkanlarla su sporları yapmalarına imkan sağlayacak tesisin yakın zamanda hizmete gireceğini müjdeleyen Başkan Yüksel, artık su sporlarını sadece maddi durumu iyi olanların değil, bütün çocukların yapmasını istediklerini söyledi.



Kartal Belediyesi'nin desteğiyle gittikleri yelken yaz okulunu başarıyla bitiren çocuklar, sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden aldı. Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü'nün Dragos sahilindeki kayıkhanesinde düzenlenen törene Başkan Gökhan Yüksel ve yelken yaz okulu öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda veli ile yelken eğitmenleri katıldı.



Törende heyecanlı oldukları görülen öğrencilere sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bizzat takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.



Su sporları için dev tesis yolda



Tören sonunda İHA'ya konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Yelken Yaz Okulu'nun on yedincisinin sertifika törenini gerçekleştirdik. Yeni denizciler kazandırdık. Amacımız da bu zaten, Kartal'ın çocuklarını denizle, deniz sporuyla buluşturmak, yeni yelkenciler kazandırmak. Bunu ilerleyen günlerde bir adım daha öteye götürerek kürek, kano, yelkeni biraz daha teşvik eden, yüzme sporunu biraz daha iyi imkanlarla sunabilen bir tesis yapma amacımız var. Şu an Dragos Yelken Kulübü'nün alanındayız. Hemen 100 metre ilerideki eski Tekel iskelesini önümüzdeki yaz su sporları merkezine dönüştürüyoruz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



" İstanbul'un bütün çocukları bu sporu yapsın istiyoruz"



Bundan sonraki süreçte daha fazla sporcuyu denizle buluşturmak ve yeni minik kahramanların kendilerini geliştirmeleri için deniz sporuyla buluşmalarını amaçladıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Amacımız, çocuklarımızın hem karar verme, hem yeteneklerini ortaya çıkarma kabiliyetlerinin biraz daha artması. Artık bu sporun da sadece ekonomik durumu iyi olan ailelerin değil, Kartal'ın bütün çocukları tarafından ve mümkünse Ekrem Başkan'la birlikte buluşarak İstanbul'un bütün çocukları tarafından icra edilmesini istiyoruz. Yaklaşık 180 başvuru oldu. Elimizden geldiği kadar fazla çocuğu sürecin içine katmaya çalıştık. Yeni merkezimizde daha iyi imkanlarla, daha fazla çocuğumuzu bu imkanlarla buluşturacağız" diye konuştu. - İSTANBUL