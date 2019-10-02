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Kartallı minik öğrencilerden çevrenin önemi etkinliği

1 saat önce

"Dünya Çocuk Günü" kapsamında Kartallı anaokulu öğrencileri renkli kıyafetleriyle yürüyüş düzenlediler.

Kartallı minik öğrencilerden çevrenin önemi etkinliği, System.String[]

"Dünya Çocuk Günü" kapsamında Kartallı anaokulu öğrencileri renkli kıyafetleriyle yürüyüş düzenlediler. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Özel Şirin Yunuslar Anaokulu'nun ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, büyüklere uyarılarda bulundu.


Öğretmenlerinin gözetimi altında Kartal Meydanı'nda toplanan minikler, buradan şarkılar ve marşlar eşliğinde Kartal merkezde yürüyüş düzenlediler. Üstlerine giydikleri geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış kıyafetleri ile vatandaşların ilgisini toplayan öğrenciler, ellerindeki pankartlar ve dağıttıkları broşürler ile çevrenin önemini yetişkinlere bir kez daha hatırlattılar.


Yürüyüşün ardından meydanda bulunan Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektiren anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ettiler.


"Kartal'ın gençlerine ve çocuklarına sözüm var"


Miniklerle çevrenin önemi ile ilgili bir süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'da daha mutlu ve sağlıklı yaşayabilmeniz için sporda tesisleşeceğiz, yeni parklar yaparken spor alanları da oluşturacağız. Kültür sanat faaliyetleriyle beraber gerçek anlamda ruhu olan bir kent yaratacağız. Bugün dikkat çekmek istediğiniz şey çok önemli. Doğal kaynakların devamlılığını sağlamak için çok duyarlı olunması gerekiyor. Bu anlamda Kartal'ın gençlerine ve çocuklarına söz veriyorum. Doğa dostu belediye başkanı olacağım" diye konuştu.


Ziyaretin sonunda Başkan Gökhan Yüksel'e kuru çay ile yaptıkları bir Atatürk portresi hediye eden minikler, ardından okullarına geri döndüler. - İSTANBUL

Dünya Çocuk Günü, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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