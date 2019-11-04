Son Dakika Haberleri: Kartallı miniklere Türk Kızılay'ı tanıtıldı
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Kartallı miniklere Türk Kızılay'ı tanıtıldı

7 saat önce

Kartal Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan miniklere, Türk Kızılay'ı tanıtıldı.

Kartallı miniklere Türk Kızılay'ı tanıtıldı, System.String[]

Kartal Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan miniklere, Türk Kızılay'ı tanıtıldı.


29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ı Kartal Şubesi görevlileri, Kartal Belediyesi Sabiha Bengütaş Kreşi'nde eğitim alan miniklere Türk Kızılay'ını anlattı. Türk Kızılay'ı Kartal Şube memuru Mükerrem Arslan tarafından verilen eğitimde miniklere ilk olarak Türk Kızılay'ını anlatan çizgi film izletildi. Ardından Türk Kızılay'ının nasıl kurulduğu ve görevlerinin neler olduğuna değinildi.


Minik öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde ilk yardım konusunun da uygulamalı bir şekilde işlendiği eğitim, Kızılay'ın afet dönemlerinde yaptığı yardım faaliyetlerinin anlatılması ile son buldu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kızılay, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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