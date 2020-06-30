Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen'in naaşı, Kartal Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum 'a gönderildi. - İSTANBUL

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel , Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen'in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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