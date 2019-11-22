Son Dakika Haberleri: Kartallı sporculardan uluslararası başarı
Son Dakika Spor Kartallı sporculardan uluslararası başarı - Son Dakika Spor

Kartallı sporculardan uluslararası başarı

6 saat önce

Kartallı şampiyon sporcular Ece Çakır ve Kerem Dağarcıkoğlu uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri başarılar ile bayrağımızı gururla dalgalandırdıktan sonra Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kartallı sporculardan uluslararası başarı, System.String[]

Kartallı şampiyon sporcular Ece Çakır ve Kerem Dağarcıkoğlu uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri başarılar ile bayrağımızı gururla dalgalandırdıktan sonra Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.


Kartal'da bulunan Alperhan Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren milli sporculardan Ece Çakır, Çin'in Şanghay kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası'na katılarak "sanda" kategorisinde 65 kiloda dünya ikincisi derecesini elde ederken, Kerem Dağarcıkoğlu ise 28 Eylül- 06 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan IFMA Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonu oldu.


Şampiyon sporcular elde ettikleri başarıların ardından mutluluklarını paylaşmak için milli takım antrenörü Erhan Otluoğlu ile birlikte Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette, sporcular daha büyük başarılar elde etmek için yürüttükleri çalışmaları ve hedeflerini anlattılar.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sporcuları ağırlayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da, Kartal'da sporculara ve spor kulüplerine verilen destekleri anlatarak, ihtiyaç duyulan her alanda genç sporculara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Kartal Belediyesi, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın, Suna'nın MasterChef'ten elenmesine tepki gösterdi: Bizim için bitmiştir
Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü! Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartallı sporculardan uluslararası başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]