Son Dakika Haberleri: Kartallılar, dövüş sanatının dansla buluştuğu Tae Bo ile form tutacak
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Kartallılar, dövüş sanatının dansla buluştuğu Tae Bo ile form tutacak

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Tae Bo' etkinliği kapsamında Kartallılar, dövüş sanatı ile dans ederek tanışacak.

Kartallılar, dövüş sanatının dansla buluştuğu Tae Bo ile form tutacak, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Tae Bo' etkinliği kapsamında Kartallılar, dövüş sanatı ile dans ederek tanışacak.


Kartal Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri; vatandaşları müzik, dans ve kick boksun karışımından oluşan 'Tae Bo' etkinliği ile buluşturuyor. 29 Eylül Pazar günü Kartal Sahil Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Önü/ Anfi Tiyatro'da 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan spor etkinliğinde Kartallılar; Tae Bo Eğitmeni Cenk Karataş, Kick Boks Eğitmenleri ve Kartal İstanbul Gönüllüleri Gençlik ve Spor Komisyonu Temsilcileri; Akın Kirlibal, Mesut Çiftçi'nin eğitmenliği ve 9 kişilik antrenör ekibin eşliğinde hem dövüş sanatını öğrenecek hem de dans ederek eğlenecek.


Kartal'da sporu; çocuk, genç, yaşlı tüm Kartallının gündelik hayatının bir parçası haline getirmek için yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pazar günü gerçekleşecek olan Tae Bo etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, İstanbul, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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