Kartallılar, dövüş sanatının dansla buluştuğu Tae Bo ile form tutacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için çalışmalarını sürdüren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Tae Bo' etkinliği kapsamında Kartallılar, dövüş sanatı ile dans ederek tanışacak.



Kartal Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri; vatandaşları müzik, dans ve kick boksun karışımından oluşan 'Tae Bo' etkinliği ile buluşturuyor. 29 Eylül Pazar günü Kartal Sahil Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü Önü/ Anfi Tiyatro'da 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan spor etkinliğinde Kartallılar; Tae Bo Eğitmeni Cenk Karataş, Kick Boks Eğitmenleri ve Kartal İstanbul Gönüllüleri Gençlik ve Spor Komisyonu Temsilcileri; Akın Kirlibal, Mesut Çiftçi'nin eğitmenliği ve 9 kişilik antrenör ekibin eşliğinde hem dövüş sanatını öğrenecek hem de dans ederek eğlenecek.



Kartal'da sporu; çocuk, genç, yaşlı tüm Kartallının gündelik hayatının bir parçası haline getirmek için yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pazar günü gerçekleşecek olan Tae Bo etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. - İSTANBUL