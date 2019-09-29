Son Dakika Haberleri: Kartallılar pazar sabahına tae-bo yaparak başladı
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Kartallılar pazar sabahına tae-bo yaparak başladı

1 saat önce

Kartal Belediyesi'nin sporu yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı tae-bo etkinliğinde vatandaşlar, pazar sabahını Kartal sahilinde spor yaparak geçirdi.

Kartallılar pazar sabahına tae-bo yaparak başladı, System.String[]

Kartal Belediyesi'nin sporu yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı tae-bo etkinliğinde vatandaşlar, pazar sabahını Kartal sahilinde spor yaparak geçirdi. Müzik eşliğinde spor yapan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.


Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara spor bilincini aşılamak ve sporu yaygınlaştırmak amacıyla sahilde spor etkinliği düzenledi. İstanbul Gönüllüleri ile birlikte düzenlenen etkinlikte, Cenk Karataş'ın antrenörlüğündeki vatandaşlar tae-bo yaparak hem eğlendi hem de spor yaptı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yapan vatandaşlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.


Dragos Sahil Marina'daki amfi tiyatroda başlayan spor etkinliğine akın eden vatandaşlar, önce müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Ardından hem dans edip hem savunma sanatlarına ait hareketleri yapan vatandaşlar, pazar sabahına mutlu ve enerjik bir şekilde başlamış oldu.


Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, "Kartal'da sportif etkimlikleri hızlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonu tae-bo etkinliğimiz var. Önceliğimiz Aydos'u ve Kartal sahilini canlandırmak. Bu noktada bugün Cenk hocayla beraber tae-bo dövüş sanatı eşliğinde spor yaptırıyoruz. Kartallı vatandaşlarımızı spora teşvik noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu imkanları bize sunan Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor ve edecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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