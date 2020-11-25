Kartallıoğlu: Hedefimiz önümüzdeki yıl 100 bayilik

Sektör profesyonellerinin buluşma noktası olan Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 18'inci kez kapılarını açtı. Kendi başarı hikayesini yazmak isteyenler için CarrefourSA da bayilik sistemini başlattı. Markanın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Hedefimiz önümüzdeki yılın ikinci yarısında 100 mağazaya kadar çıkmak" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 18'inci kez kapılarını açan Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, farklı alanlarda pek çok sektör temsilcisini bir araya getirdi. Fuar kapsamında, kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler iş birliği anlaşmaları ve birebir görüşmeler yapıyor. 28 Kasım'a kadar devam edecek fuarda yer alan CarrefourSA'da girişimciler için franchise yani bayilik sistemini başlattı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bayilik sistemi ile ilgili detayları paylaştı.

"BAYİLERİMİZ TECRÜBELERİMİZDEN FAYDALANABİLİYOR"Franchise konusunda Türkiye'de öncülük yaptıkları için heyecanlı olduklarını söyleyen Kutay Kartallıoğlu, "Franchise sistemimiz Türkiye'de uzun zamandır yaşayan ve farklı perakende formatlarında işleyen bir sistem. Pek çok marka bu sistemle faaliyet gösteriyor. Markamızı bayilerimize veriyoruz, içerisinde herhangi bir esnafın satmasında fayda gördüğümüz ürünlerimizi veriyoruz. Bayilerimiz, bizim bütün data alt yapımızdan, müşteri bilgimizden, tecrübemizden faydalanabiliyor. Bayiler, CarrefourSA'nın 27 yıldır Türkiye'de buluşturmuş olduğu öncü perakendecilik teknolojileriyle tanışıyor olacaklar" dedi.YIL SONUNA KADAR 100 MAĞAZA HEDEFİ Şuanda mevcut 15 bayilik verdikleri mağazalarının olduğunu belirten Kartallıoğlu, "Sene sonunda 25 bayiye kadar çıkmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da bütün Anadolu'da, seçilmiş bölgelerde yayılmaya başlayacağız. Hedefimiz önümüzdeki yılın ikinci yarısında 100 mağazaya kadar çıkmak" ifadelerini kullandı. "GENİŞLEME STRATEJİSİ İLE BÜYÜYECEĞİZ"Her formatta olduğu gibi bir genişleme stratejisi çerçevesinde büyüyeceklerini ifade eden Kartallıoğlu, "Bir anda Anadolu'da yayılarak işin kontrolünü kaçırmak istemiyoruz. Hem bayimize zarar vermek istemiyoruz hem de kendi standartlarımızı bozmamamız lazım. Kalite standartlarımızı tutturduğu sürece bu iş modeli büyümeye devam edeceğiz. Hijyen kurallarımız, ürün sağlığı ile alakalı kurallarımız çok net. Bu kuralları ihlal eden bir bayimiz olması durumunda markamızı o bayiden almak yönünde ilerleyeceğiz" diye konuştu. Kartallıoğlu, bayilik modelinin markanın sadece süpermarket ve mini marketler için değerlendirdiklerini, başarılı olursa da hipermarket bayilik sistemine geçebileceklerini söyledi. TURİZM OTELCİLİKTEN, PERAKENDE SEKTÖRÜNE GİRİŞİM HİKAYESİTurizm ve otel işletmeciliğiyle uğraşırken son 3 aydır Tekirdağ Şarköy'de CarreofurSA işletmeciliği yapan Aykol Hasanoğlu, "Önemli bir markanın iş ortağı olduğum için çok gururluyum. Markanın bayilik verdiğini öğrendim ve memnun oldum. 2 büyük şirketin markasının bayilik verdiğini görmek size güven veriyor. Güveni hissettiğiniz zaman markaya yaklaşıyorsunuz" dedi."SEKTÖRÜN GÜCÜNÜ PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖRDÜK"Markanın vaat ettiği iş biçimine bakarak bayilik almaya karar verdiğini belirten Hasanoğlu, "Bu sektörün önemini özellikle pandemi döneminde de oldukça gördük. Market iş kolunun en kötü süreçte bile devam ettiğini gördük. Bu benim önceliklerimden biri oldu. Doğru iş, doğru marka. Marka ile görüşmeye gittiğimde, en büyük soru işaretlerimden birisi hiç bilmediğim bir alana girmek oldu. Hiç bilmediğim bir sektörde bu işi nasıl yapabilirim diye de düşünüyordum. Karşımızdaki kişiler oldukça profesyonel ve tecrübeli olduğu için size bir şekilde bu işin nasıl yapılabileceğini anlatıyorlar, gösteriyorlar. Önemli olanın markayı doğru temsil etmek ve marka standartlarını doğru şekilde götürmek olduğunu anlatıyorlar" diye konuştu."YATIRIMI TL İLE YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ" Bir süpermarketin ciddi yatırım gerektirdiğini düşündüğünü ancak bu gibi sorularına franchise ekibi tarafından cevap bulduğunu hatırlatan Hasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte önemli olan yatırım yaparken TL ile yapmak ve borçlanmak. Bu yatırımlar da öyle oldu. Bu işi yapmaya karar verdiğinizde, 'öğreneceğim ve yapacağım' diyorsunuz. Kocaman operasyonun içinden nasıl kalkarım diye düşündüğünüzde franchise ekibi oldukça rahatlatıcı cevaplar veriyor. 'Kendi başınıza değilsiniz, kocaman bir ekibimiz var, tedarikten satın almaya, satış pazarlamaya, mağaza kurulumuna kadar ekibimiz var' diyorlar. Zaten bir yatırımcı olarak öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu anlamda bu yatırım size bir kolaylık sağlamış oluyor. Ben aklımdan geçen tüm konularda ikna olduktan sonra yatırım yapmaya karar verdim. İyi ki de yapmışım. Doğru marka ile doğru lokasyonda, doğru bir işle yatırım yapmış oldum. Herkese de tavsiye ederim."