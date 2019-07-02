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Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

1 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kartaltepe Mahallesi'ndeki 77 lojmanın yıkım çalışmaları başladı.

Kartaltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları başladı, System.String[]
Karabük Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kartaltepe Mahallesi'ndeki 77 lojmanın yıkım çalışmaları başladı.

Karabük'ün gelecek vizyonunu belirleyerek yeni yollar, yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Karabük Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 19 Kasım 2017 tarihinde Karabük Belediyesi ve TCDD arasında yapılan devir teslim protokolü ile Karabük Belediyesi'ne devri sağlanan Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 60 bin metrekare lojman alanı ve üzerindeki 77 lojmanda Karabük Belediyesi tarafından yıkım çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından çevre önlemleri alındıktan sonra iş makineleri ile konutların güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.

Kentsel Dönüşüm Projelerine Karabük'ün modernleşmesi ve vatandaşlarımızın konforlu konutlarda ikamet etmeleri için başlattıklarını söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bizlere bu projenin gerçekleşmesinde destek olan vatandaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar ise yıllardır oturdukları mahallelerde konutların eski ve kullanışsız olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra inşallah modern konutlarda yaşamaya devam edeceğiz. Başta Belediyemiz olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye düşüncelerini belirttiler. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:01 Kaynak: İHA
Karabük, Güncel
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